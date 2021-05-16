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Андерсон стал самым возрастным голкипером в истории «Вашингтона», побеждавшим в плей-офф

Андерсон стал самым возрастным голкипером в истории «Вашингтона», побеждавшим в плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл первый матч серии плей-офф Кубка Стэнли сезона-2020/2021, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу столичной команды.

Второй звездой матча стал 39-летний голкипер «Вашингтона» Крэйг Андерсон. На 14-й минуте матча хоккеистам «Бостона» усилиями канадского форварда Джейка Дебраска удалось сравнять счёт в матче. В этом же эпизоде 25-летний чешский голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек получил повреждение, совершив резкий выпад в попытке отразить бросок щитком, после чего в воротах появился Андерсон.

Американский вратарь справился с 21 броском из 22 и стал самым возрастным голкипером в истории «Вашингтона», побеждавшим в матче плей-офф. Прежнее достижение принадлежало Майку Льюту (победа в возрасте 34 лет и 110 дней в 1990 году).

Вратарь «Вашингтона» Ванечек получил травму и не смог продолжить матч с «Бостоном»
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