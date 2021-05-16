Овечкин вышел на третье место по очкам среди левых нападающих за карьеру в плей-офф НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл первый матч серии плей-офф Кубка Стэнли сезона-2020/2021, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Кэпиталз».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Уилсон, Бренден Диллон и Ник Дауд. Российский форвард Александр Овечкин за 18.26 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Для Овечкина набранное очко стало 132-м за карьеру в плей-офф НХЛ, что является третьим результатом в истории лиги среди левых нападающих. Сыгравший 137-й кубковый матч Овечкин повторил результат финского форварда Эсы Тикканена (132 очка в 186 матчах).
Рекорд в этой номинации принадлежит Брайану Проппу (148 баллов в 160 встречах), второе место занимает Брендан Шенахан (134 очка в 184 матчах).
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