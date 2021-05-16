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Оши: Андерсон проделал фантастическую работу и успокоил «скамейку» «Вашингтона»

Оши: Андерсон проделал фантастическую работу и успокоил «скамейку» «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал игру вратаря Крэйга Андерсона в первом матче стартового раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ).

«Крэйг — отличный голкипер. Очевидно, что у него большой опыт. Он был довольно спокоен, сделал пару важных сейвов для нас и успокоил «скамейку». Андерсон проделал фантастическую работу», — приводит слова Оши официальный сайт НХЛ.

39-летний голкипер «Вашингтона» Крэйг Андерсон стал второй звездой матча. На 14-й минуте матча хоккеистам «Бостона» усилиями канадского форварда Джейка Дебраска удалось сравнять счёт в матче. В этом же эпизоде 25-летний чешский голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек получил повреждение, совершив резкий выпад в попытке отразить бросок щитком, после чего в воротах появился Андерсон.

Вратарь «Вашингтона» Ванечек получил травму и не смог продолжить матч с «Бостоном»
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