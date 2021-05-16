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Овечкин — о травме Ванечека: сегодня всё закончилось удачно, так что идём дальше

Овечкин — о травме Ванечека: сегодня всё закончилось удачно, так что идём дальше
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал травму вратаря Витека Ванечека в первом матче стартового раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ). Американский голкипер Крэйг Андерсон вынужденно вступил в игру, заменив в воротах получившего травму чеха.

«Сейчас такое время года, что вне зависимости от того, что происходит, вне зависимости от травм и других обстоятельств надо находить путь к победе. Все понимают, что надо сделать шаг вперёд. Энди сегодня вступил в игру, сделал важные сейвы и дал нам шанс на победу. Что ж, сегодня всё удачно закончилось, так что идём дальше», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ в русской версии.

Второй звездой матча стал 39-летний голкипер «Вашингтона» Крэйг Андерсон. На 14-й минуте матча хоккеистам «Бостона» усилиями канадского форварда Джейка Дебраска удалось сравнять счёт в матче. В этом же эпизоде 25-летний чешский голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек получил повреждение, совершив резкий выпад в попытке отразить бросок щитком, после чего в воротах появился Андерсон.

Защитник «Бостона» Лозон атаковал Овечкина у борта, ткнув его клюшкой в лицо
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