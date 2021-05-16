Оши — о победном голе: максимально сильно бросил и увидел, что ребята высыпали на лёд
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал победный гол в первом матче стартового раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ). В овертайме американский форвард щёлкнул по воротам «мишек», а находившийся на пятаке нападающий Ник Дауд удачно подправил шайбу. Вторым ассистентом в этом голе стал канадский форвард Том Уилсон, доставивший шайбу до Оши.
«Том Уилсон всё отлично сделал, а я просто бросил максимально сильно. Я не заметил, как шайба залетела в ворота, но увидел, что ребята со скамейки высыпали на лёд. Мы очень счастливы, что победили сегодня», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ в русской версии.
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У Овечкина отобрали гол, а затем его грязно ударили в лицо. Он всё стерпел и победил
«Вашингтон» на старте матча потерял основного вратаря, но обыграл «Бостон» в первой встрече плей-офф НХЛ.
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