Оши — о победном голе: максимально сильно бросил и увидел, что ребята высыпали на лёд

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал победный гол в первом матче стартового раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ). В овертайме американский форвард щёлкнул по воротам «мишек», а находившийся на пятаке нападающий Ник Дауд удачно подправил шайбу. Вторым ассистентом в этом голе стал канадский форвард Том Уилсон, доставивший шайбу до Оши.

«Том Уилсон всё отлично сделал, а я просто бросил максимально сильно. Я не заметил, как шайба залетела в ворота, но увидел, что ребята со скамейки высыпали на лёд. Мы очень счастливы, что победили сегодня», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ в русской версии.

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