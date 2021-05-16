Главный тренер «Вашингтона»: Овечкин явно переключил передачу на матчи плей-офф

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт оценил игру капитана команды Александра Овечкина в первом матче стартового раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ).

«Овечкин был вовлечён в игру с первой же смены. Он играл в силовой хоккей, контролировал шайбу, действовал комбинационно. Он явно переключил передачу на матчи плей-офф и сегодня был очень заметен и эффективен», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ в русской версии.

Российский форвард Александр Овечкин за 18.26 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Для Овечкина набранное очко стало 132-м за карьеру в плей-офф НХЛ, что является третьим результатом в истории лиги среди левых нападающих. Сыгравший 137-й кубковый матч Овечкин повторил результат финского форварда Эсы Тикканена (132 очка в 186 матчах).