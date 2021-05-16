Главный тренер «Бостона»: против нас было несложно играть

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» в первом матче стартового раунда Кубка Стэнли — 2021.

«Сегодня в атаке мы сыграли далеко не так, как нужно. Большинство выглядело не блестяще. В общем, впереди мы сделали недостаточно и против нас не было сложно играть», — цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в первом матче плей-офф «Вашингтон» обыграл «Бостон» после овертайма со счётом 3:2.

Российский форвард Александр Овечкин за 18.26 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Для Овечкина набранное очко стало 132-м за карьеру в плей-офф НХЛ, что является третьим результатом в истории лиги среди левых нападающих. Сыгравший 137-й кубковый матч Овечкин повторил результат финского форварда Эсы Тикканена (132 очка в 186 матчах).