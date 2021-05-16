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Расписание второго игрового дня плей-офф НХЛ-2021

Расписание второго игрового дня плей-офф НХЛ-2021
Хоккей / НХЛ 0

Розыгрыш Кубка Стэнли 2021 года стартовал матчем между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» (3:2, ОТ).

16 мая:
19:00 мск. «Питтсбург Пингвинз» – «Нью-Йорк Айлендерс».
22:00 мск. «Вегас Голден Найтс» – «Миннесота Уайлд».

Остальные встречи команд пройдут 19, 21 и 22 мая.

По итогам регулярного чемпионата «Питтсбург» набрал 77 очков и занял первое место в таблице Восточного дивизиона, «Айлендерс» с 71 очком расположился на четвёртом.

«Вегас» завершил регулярку на второй строчке, набрав 82 очка и уступив «Колорадо» по дополнительным показателям, «Миннесота» заняла третье место с 75 очками.

17 мая:

2:30 мск. «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Следующие три встречи состоятся 19, 21 и 22 мая.

По итогам регулярки «Флорида» с 79 очками заняла второе место в таблице, «Тампа» (75) — третье.

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