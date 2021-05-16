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«Главные болельщики». Сыновья Овечкина поддержали папу в плей-офф

«Главные болельщики». Сыновья Овечкина поддержали папу в плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в «Инстаграме» фото сыновей, которые в форме отца смотрят матч «Вашингтона» и «Бостона».

«Главные болельщики», — подписала фотографию Шубская.

Напомним, в первом матче плей-офф «Кэпиталз» обыграл «Бостон» после овертайма со счётом 3:2.

Российский форвард Александр Овечкин за 18.26 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Для Овечкина набранное очко стало 132-м за карьеру в плей-офф НХЛ, что является третьим результатом в истории лиги среди левых нападающих. Сыгравший 137-й кубковый матч Овечкин повторил результат финского форварда Эсы Тикканена (132 очка в 186 матчах).

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