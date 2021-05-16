Spittin’ Chiclets — о хите Овечкина на Крейчи: добро пожаловать в плей-офф

«Твиттер» скандально известного североамериканского подкаста Spittin’ Chiclets прокомментировал силовой приём форварда «Вашингтона» Александра Овечкина против нападающего «Бостона» Давида Крейчи.
«Добро пожаловать в плей-офф», – написал аккаунт в «Твиттере».
В самом начале встречи 35-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин встретил жёстким силовым приёмом на скорости одного из лидеров «Бостона» — чешского нападающего Давида Крейчи, уронив его на лёд.
Встреча завершилась победой «Вашингтона» после овертайма со счётом 3:2.
Российский форвард Александр Овечкин за 18.26 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Для Овечкина набранное очко стало 132-м за карьеру в плей-офф НХЛ, что является третьим результатом в истории лиги среди левых нападающих. Сыгравший 137-й кубковый матч Овечкин повторил результат финского форварда Эсы Тикканена (132 очка в 186 матчах).
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