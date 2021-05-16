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Сборная России прибыла в Ригу и проходит самоизоляцию по регламенту ИИХФ

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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России прибыла в Ригу и проходит самоизоляцию по регламенту ИИХФ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Национальная сборная России прибыла в Ригу, где с 21 мая по 6 июня пройдёт чемпионат мира по хоккею — 2021, сообщает пресс-служба сборной в «Твиттере».

«Сборная России прибыла в Ригу и проходит самоизоляцию по регламенту ИИХФ с 16 по 18 мая. Игроки будут заниматься с тренерами по ОФП по видеосвязи. 18-19-20 мая команда проведёт три тренировки на льду до первого матча со сборной Чехии, который состоится 21 мая в 17:15 мск», — написала пресс-служба сборной в «Твиттере».

Напомним, сборная России сыграет в одной группе с командами Беларуси, Чехии, Дании, Словении, Швеции, Швейцарии и Великобритании. Капитаном национальной команды назначен форвард московского ЦСКА Антон Слепышев.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб оставил два места для дозаявки игроков из НХЛ.

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею — 2021
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