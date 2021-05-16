Сборная России прибыла в Ригу и проходит самоизоляцию по регламенту ИИХФ

Национальная сборная России прибыла в Ригу, где с 21 мая по 6 июня пройдёт чемпионат мира по хоккею — 2021, сообщает пресс-служба сборной в «Твиттере».

«Сборная России прибыла в Ригу и проходит самоизоляцию по регламенту ИИХФ с 16 по 18 мая. Игроки будут заниматься с тренерами по ОФП по видеосвязи. 18-19-20 мая команда проведёт три тренировки на льду до первого матча со сборной Чехии, который состоится 21 мая в 17:15 мск», — написала пресс-служба сборной в «Твиттере».

Напомним, сборная России сыграет в одной группе с командами Беларуси, Чехии, Дании, Словении, Швеции, Швейцарии и Великобритании. Капитаном национальной команды назначен форвард московского ЦСКА Антон Слепышев.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб оставил два места для дозаявки игроков из НХЛ.