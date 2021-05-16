Плющев: у сборной России на ЧМ не должно быть сложностей с атакой

Заслуженный тренер России Владимир Плющев предполагает, что одним из лидеров сборной на предстоящем чемпионате мира станет форвард СКА Антон Бурдасов.

«Во время подготовки к чемпионату мира тренерским штабом сборной было проверено чуть ли не пятьдесят игроков, претендовавших на место в команде на чемпионате мира в Риге. Уже есть предварительный состав, который в целом никаких сомнений не вызывает. Ребята из НХЛ усилили команду. Кто, на мой взгляд, будет лидером сборной на предстоящем чемпионате мира? Надеюсь, одним из таких игроков станет форвард СКА Антон Бурдасов. Этого парня я давно знаю, под моим руководством он играл в юниорской и молодёжной сборных России. В СКА он один из лидеров, очень много времени проводит при игре в большинстве, обладает хорошим броском, может грамотно сыграть на пятачке перед воротами. Жду такой же уверенной игры, как в плей-офф Кубка Гагарина от московского армейца Максима Шалунова. А вообще с атакой сложностей быть не должно при условиях грамотно выстроенной тактики тренерским штабом», — сказал Плющев «Чемпионату».