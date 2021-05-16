Андерсон — о рекорде: подобные моменты — то, ради чего мы играем в хоккей

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Крэйг Андерсон поделился мнением об игре с «Бостоном», в которой он стал самым возрастным голкипером «Кэпиталз», одержавшим победу в плей-офф Национальной хоккейной лиги.



«Ну, можно сказать, что я хорошо отдохнул за то время, пока не играл. В начале сезона понимал ситуацию и знал роль, которая мне будет отведена. Когда появляется возможность сыграть, то стараешься максимально ей воспользоваться.

Я бывал в подобных ситуациях ранее… В конце концов, подобные моменты — то, ради чего мы играем в хоккей. И это была прекрасная возможность», – цитирует Андерсона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в первом матче серии «Вашингтон» обыграл «Бостон» после овертайма со счётом 3:2.