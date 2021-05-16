Макдэвид принял участие в 57,38% голов «Эдмонтона» в сезоне — это рекорд НХЛ
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» и лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ сезона-2020/2021 Коннор Макдэвид завершил регулярный чемпионат лиги со 105 очками в 56 матчах: форвард забросил 33 шайбы и отдал 72 результативные передачи, сообщает Даниэль Нюджент-Боумэн в «Твиттере».
Таким образом, нападающий принял участие в 105 из 183 голов своей команды, что составило 57,38% от всех заброшенных шайб.
Благодаря такой результативности канадец обновил рекорд лиги на 0,03%, побив достижение Марио Лемье в чемпионате-1988/1989. Тогда форвард «Питтсбург Пингвинз» принял участие в 57,35% голов своей команды (199 из 347).
Напомним, Коннор Макдэвид пятый сезон подряд набирает более 100 очков в регулярном чемпионате.
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