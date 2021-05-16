Капустин: долго не думал над переходом в «Трактор», привлекают команда и тренерский штаб

Нападающий Кирилл Капустин прокомментировал переход в челябинский «Трактор».

«Подошёл возраст, когда я стал неограниченно свободным агентом. Понимал, что могу выбирать, где продолжить карьеру. Вариант с Челябинском показался наиболее подходящим. Долго не думал над предложением из «Трактора», привлекают команда и тренерский штаб.

Согласен с тем, что команда должна выходить в финал конференции? Согласен, у нас подбирается очень боеспособная команда, готовая решать самые высокие задачи. Хочется находиться в этом клубе и помогать достигать целей, которые нам поставят.

Разин? Хочется поблагодарить его и весь тренерский штаб, что помогли в трудный момент, доверяли и помогали советами. Андрей Владимирович дал игровое время, которое я старался оправдывать, появилась уверенность. Разин — очень хороший мотиватор и психолог!» — цитируют Капустина «Известия».