Капустин: долго не думал над переходом в «Трактор», привлекают команда и тренерский штаб

Нападающий Кирилл Капустин прокомментировал переход в челябинский «Трактор».
«Подошёл возраст, когда я стал неограниченно свободным агентом. Понимал, что могу выбирать, где продолжить карьеру. Вариант с Челябинском показался наиболее подходящим. Долго не думал над предложением из «Трактора», привлекают команда и тренерский штаб.
Согласен с тем, что команда должна выходить в финал конференции? Согласен, у нас подбирается очень боеспособная команда, готовая решать самые высокие задачи. Хочется находиться в этом клубе и помогать достигать целей, которые нам поставят.
Разин? Хочется поблагодарить его и весь тренерский штаб, что помогли в трудный момент, доверяли и помогали советами. Андрей Владимирович дал игровое время, которое я старался оправдывать, появилась уверенность. Разин — очень хороший мотиватор и психолог!» — цитируют Капустина «Известия».
- 16 мая 2021
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