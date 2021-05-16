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Опубликован состав сборной Швеции на чемпионат мира — 2021

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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Опубликован состав сборной Швеции на чемпионат мира — 2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Сборная Швеции объявила состав на предстоящий чемпионат мира — 2021, который пройдёт в Латвии в городе Риге с 21 мая по 6 июня, сообщает официальный сайт сборной Швеции.

Вратари: Фаст, Эрссон, Рейдеборн

Защитники: Дальбек, Тёммернес, Пилут, Селльгрен, Лундквист, Нюгрен, Юханссон, Виктор Лёв, Пудас.

Нападающие: А. Кемпе, Фриберг, Хольмберг, Линдхольм, Линдберг, Фрёден, М. Кемпе, Лундестрём, Вингерли, Клингберг, Холландер, Сёренсен, Ракелль, Олафс.

Напомним, сборная Швеции сыграет в одной группе с командами Чехии, России, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Беларуси.

Ранее стали известны подробности ковид-протокола: если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус.

После этого он сможет приступить к тренировкам и в течение трёх дней также ежедневно сдавать тесты. И только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, будет допущен к играм.

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