«Сибирь» подписала контракт с Пьяновым

Новосибирская «Сибирь» подписала контракт с нападающим Валентином Пьяновым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два года.



Прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги форвард, которому в конце июля исполнится 30 лет, провёл в составе «Амура». В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Пьянов провёл 53 встречи, набрав 26 (12+14) очков при показателе полезности "+4".



Ранее Пьянов выступал в таких клубах, как омский «Авангард» и тольяттинская «Лада». Он дебютировал в КХЛ в сезоне-2012/2013. Всего на его счету 286 встреч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 107 (46+61) очков. В плей-офф Кубка Гагарина Валентин Пьянов сыграл в 24 играх, набрав 9 (3+6) очков.

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