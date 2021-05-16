«Нефтехимик» подписал контракт с финским голкипером Франсом Туохимаа

Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал контракт с голкипером из Финляндии Франсом Туохимаа, сообщает пресс-служба команды.
В прошедшем сезоне вратарь выступал на родине в составе клуба ХИФК с которым стал вторым в регулярном чемпионате и добрался до полуфинала плей-офф. В 2011 году Туохимаа на драфте НХЛ был выбран клубом «Эдмонтон Ойлерз» под общим номером 182.
В 2019 году в матче московского этапа Евротура со шведами голкипер отличился заброшенной шайбой. Особо интересно отметить, что это была дебютная игра Туохимаа в сборной Финляндии.
Напомним, что победителем сезона-2020/2021 стал омский «Авангард». По итогам регулярки омичи заняли второе место в таблице Восточной конференции, а в финальной серии Кубка Гагарина обыграли московский ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.
- 16 мая 2021
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