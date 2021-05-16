Вайсфельд: возможно, защитники из НХЛ разгрузят вратарей сборной России на ЧМ-2021

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд выразил надежду, что появление сразу пяти защитников из НХЛ в сборной России сможет укрепить оборону национальной команды на чемпионате мира в Латвии.

«Будем надеяться на это. Ведь это все уверенные в себе игроки, с опытом не только в НХЛ, но и в сборной. И участие в чемпионате мира не является для них чем-то особенным. Поэтому, по идее, они должны действовать хладнокровно и уверенно.



Кстати, возможно, энхаэловцы и наших вратарей разгрузят. Чтобы хотя бы вторых бросков по воротам было меньше. С первым-то вратарь сам обязан справляться. А вот при добиваниях защитники должны подчищать. Если это произойдет, то наши голкиперы, хочется надеяться, увереннее заиграют.



Из нынешнего состава тренеры решили взять в Ригу Марченко, Рафикова, Ожиганова и Дронова. Это вполне логичный выбор», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».