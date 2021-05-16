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Вайсфельд: возможно, защитники из НХЛ разгрузят вратарей сборной России на ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Вайсфельд: возможно, защитники из НХЛ разгрузят вратарей сборной России на ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд выразил надежду, что появление сразу пяти защитников из НХЛ в сборной России сможет укрепить оборону национальной команды на чемпионате мира в Латвии.

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«Будем надеяться на это. Ведь это все уверенные в себе игроки, с опытом не только в НХЛ, но и в сборной. И участие в чемпионате мира не является для них чем-то особенным. Поэтому, по идее, они должны действовать хладнокровно и уверенно.

Кстати, возможно, энхаэловцы и наших вратарей разгрузят. Чтобы хотя бы вторых бросков по воротам было меньше. С первым-то вратарь сам обязан справляться. А вот при добиваниях защитники должны подчищать. Если это произойдет, то наши голкиперы, хочется надеяться, увереннее заиграют.

Из нынешнего состава тренеры решили взять в Ригу Марченко, Рафикова, Ожиганова и Дронова. Это вполне логичный выбор», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

Сборная России прибыла в Ригу и проходит самоизоляцию по регламенту ИИХФ
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