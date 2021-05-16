Галлахер — о возвращении в состав «Монреаля»: мы быстро наладим взаимопонимание

Нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер поделился ожиданиями от предстоящей серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Торонто». Галлахер пропустил 21 матч регулярного чемпионата из-за травмы руки.



«Нам много времени не нужно. Мы давно играем вместе, так что быстро наладим взаимопонимание. Мы хорошо себя ощущаем, и надеемся, что сразу начнем играть в свой хоккей.



Мы должны будем закрыть Остона Мэттьюса и Митчелла Марнера? Всякий раз, выходя против них, нужно быть готовым к тяжелой борьбе. Надо максимально усложнить им жизнь. Мы знаем, что они очень опасны, особенно когда играют в связке. Это один из ключевых моментов серии. Мы постараемся и сделаем все возможное.



Кэри Прайс и Ши Уэбер тоже возвращаются в состав? Им очень нужны победы. Они всегда играют правильно. Это настоящие лидеры, что на данном этапе особенно бросается в глаза. У каждого из них есть характер, и это идет на пользу команде.



Прайс играет без ошибок и очень спокойно. Вы же понимаете, какие эмоции в плей-офф? И справиться с ними очень сложно, особенно молодежи. А у нас в воротах играют Кэри или Джейк Аллен. Они всегда спокойны и способны успокоить других.



Уэб – боец во всех смыслах этого слова. Он справится с любой ситуацией, бьется в каждом матче, против него очень тяжело играть. Если вы спросите ребят в лиге, против какого защитника они хотели бы провести семь матчей подряд, не думаю, что кто-то назовет Уэбера. Противостояние с ним требует от каждого умения держать удар. А тут нужно бороться с ним каждый день. Такой он хоккеист», — приводит слова Галлахера официальный сайт НХЛ.