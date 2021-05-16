Малкин пропустит первый матч плей-офф Кубка Стэнли с «Айлендерс»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит первый матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс».



Малкин получил травму колена в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз». В том матче Евгений Малкин получил 13 минут и 58 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями.



Напомним, в первом матче стартового раунда Кубка Стэнли-2021 «Айлендерс» встретятся с «Питтсбургом» 16 мая в 19:00 мск.



В составе «Айлендерс» также не обошлось без потерь — российский голкипер Семён Варламов пропустит матч из-за малого количества тренировочного времени, вызванного травмой. Место в воротах команды из «Нью-Йорка занял Илья Сорокин.

«Питтсбург» обыграл «Баффало», Малкин — без очков