«Нефтехимик» подписал Лукаша Клока

ХК «Нефтехимик» заключил контракт с чешским защитником Лукашем Клоком, сообщает официальный сайт команды. Срок соглашения с 26-летним хоккеистом не сообщается.
В прошедшем сезоне игрок обороны выступал в составе клуба «Лукко» и стал чемпионом Финляндии. В регулярном чемпионате Клок набрал 21 (3+18) очко в 46 матчах регулярного сезона и 4 (1+3) балла в 10 играх плей-офф. Также чех имеет опыт выступления в КХЛ. В сезоне-2018/2019 выступая за «Слован» Клок набрал 8 (1+7) очков в 54 поединках.
В составе сборной Чехии защитник сыграет на предстоящем чемпионате мира.
Напомним, что победителем сезона-2020/2021 стал омский «Авангард». По итогам регулярки омичи заняли второе место в таблице Восточной конференции, а в финальной серии Кубка Гагарина обыграли московский ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.
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