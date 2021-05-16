Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нефтехимик» подписал Лукаша Клока

«Нефтехимик» подписал Лукаша Клока
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Нефтехимик» заключил контракт с чешским защитником Лукашем Клоком, сообщает официальный сайт команды. Срок соглашения с 26-летним хоккеистом не сообщается.

В прошедшем сезоне игрок обороны выступал в составе клуба «Лукко» и стал чемпионом Финляндии. В регулярном чемпионате Клок набрал 21 (3+18) очко в 46 матчах регулярного сезона и 4 (1+3) балла в 10 играх плей-офф. Также чех имеет опыт выступления в КХЛ. В сезоне-2018/2019 выступая за «Слован» Клок набрал 8 (1+7) очков в 54 поединках.

В составе сборной Чехии защитник сыграет на предстоящем чемпионате мира.

Напомним, что победителем сезона-2020/2021 стал омский «Авангард». По итогам регулярки омичи заняли второе место в таблице Восточной конференции, а в финальной серии Кубка Гагарина обыграли московский ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.

Галиев — в «Динамо», Ткачёв — в «Тракторе». Таблица трансферов КХЛ
Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021