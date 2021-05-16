Стал известен состав сборной Дании на ЧМ-2021 по хоккею

Стал известен окончательный состав сборной Дании на предстоящий чемпионат мира который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.
Состав сборной Дании:
Вратари: Георге Серенсен («Ольборг»), Фредерик Диков («Оденсе»), Себастиан Дам («Клагенфурт»);
Защитники: Оливер Ларсен («Оскарсхамн»), Эмиль Кристенсен («Швеннингер»), Маркус Лауридсен, Йеспер Йенсен Аабо, Оливер Лауридсен, Маттиас Лассен (все — «Мальмо»), Андерс Крогсгаард («Фиштаун»), Николас Йенсен («Дюссельдорф»), Филлип Браггиссер («Вольфсбург»);
Нападающие: Никлас Йенсен («Йокерит»), Миккель Бедкер («Лугано»), Фредерик Сторм («Ингольштадт»), Александр Тру («Сан-Хосе»), Матиас Фром («Дюссельдорф»), Мортен Мадсен («Тимра»), Никлас Андерсен («Фиштаун»), Йеспер Йенсен («Фредериксхавн»), Мортен Полсен, Матиас Бау (оба — «Хернинг»), Феликс Шеель («Эсбьерг»), Никлас Хардт («Рунгстед Сайер»), Юлиан Якобсен («Ольборг»), Маттиас Асперуп («Херлев»), Ник Олесен («Седертелье»), Николай Мейер («Эссят»).
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