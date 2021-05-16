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«Айлендерс» в овертайме переиграли «Питтсбург» в первом матче серии плей-офф НХЛ

«Айлендерс» в овертайме переиграли «Питтсбург» в первом матче серии плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч первого раунда серии плей-офф Кубка Стэнли сезона-2020/2021, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась победой «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:3 в овертайме. Счёт в матче был открыт на восьмой минуте — отличился Кайл Палмьери. На 12-й минуте усилиями Фредерика Годро «Питтсбург» сравнял счёт.

На 24-й минуте игрового времени Сидни Кросби с передачи Брайана Дюмулена вывел «Пингвинз» вперёд. «Айлендерс» удалось сравнять счёт в начале третьего периода усилиями Жана-Габриэля Пажо. На 56-й минуте Брок НЕльсон вывел «островитян» вперёд, но мене чем через 30 секунд Каспери Капанен сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм.

Исход матча был решён на 17-й минуте первой дополнительной двадцатиминутки — отличился Кайл Палмьери.

Второй матч серии состоится в Питтсбурге в ночь с 18 на 19 мая, начало встречи — в 2:30 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
16 мая 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Палмьери (Пажо, Добсон) – 07:58' (5x5)   1:1 Годро (Родригес) – 11:10' (5x5)   2:1 Кросби (Дюмулен, Гюнцель) – 23:47' (5x5)   2:2 Пажо (Мейфилд) – 43:33' (5x5)   2:3 Нельсон (Бовиллье, Пулок) – 55:50' (5x5)   3:3 Капанен (Картер, Сеси) – 56:21' (5x5)   3:4 Палмьери (Пажо, Вальстрём) – 76:30' (5x5)
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