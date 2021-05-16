«Айлендерс» в овертайме переиграли «Питтсбург» в первом матче серии плей-офф НХЛ

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч первого раунда серии плей-офф Кубка Стэнли сезона-2020/2021, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча завершилась победой «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:3 в овертайме. Счёт в матче был открыт на восьмой минуте — отличился Кайл Палмьери. На 12-й минуте усилиями Фредерика Годро «Питтсбург» сравнял счёт.
На 24-й минуте игрового времени Сидни Кросби с передачи Брайана Дюмулена вывел «Пингвинз» вперёд. «Айлендерс» удалось сравнять счёт в начале третьего периода усилиями Жана-Габриэля Пажо. На 56-й минуте Брок НЕльсон вывел «островитян» вперёд, но мене чем через 30 секунд Каспери Капанен сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм.
Исход матча был решён на 17-й минуте первой дополнительной двадцатиминутки — отличился Кайл Палмьери.
Второй матч серии состоится в Питтсбурге в ночь с 18 на 19 мая, начало встречи — в 2:30 мск.
- 16 мая 2021
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