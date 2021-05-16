Капризов провёл эффектный силовой приём против чеха Носека

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит матч первого раунда серии плей-офф Кубка Стэнли сезона-2020/2021, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Миннесоту Уайлд». К концу первого периода счёт на табло равный — 0:0.



В середине первого периода российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл эффектный силовой приём против чешского форварда «Вегас Голден Найтс» Томаша Носека.



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В первом матче игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» переиграл «Питтсбург Пингвинз» в овертайме со счётом 4:3.

Напомним, в этом матче голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри установил рекорд Национальной хоккейной лиги, став первым вратарём, 15 раз подряд сыгравшим в плей-офф НХЛ.