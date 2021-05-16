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Тротц объяснил, почему Сорокин заменил Варламова в воротах «Айлендерс»

Тротц объяснил, почему Сорокин заменил Варламова в воротах «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал отсутствие россиянина Семёна Варламова в заявке на первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз».

«Вчера вечером мы должны были принять решение по Варламову, завтра он снова будет тренироваться. У нас есть два способных голкипера. Мы решили сделать то, что правильно, ничем не рисковать и дать ему ещё один день тренировок, чтобы Семён был готов на сто процентов», — приводит слова Барри Тротца журналист Артур Стэйпл в своём «твиттере».

Напомним, место Варламова в воротах занял другой россиянин — Илья Сорокин. Он совершил 39 сэйвов и помог своей команде одержать победу в овертайме со счётом 4:3.

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