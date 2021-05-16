Тротц объяснил, почему Сорокин заменил Варламова в воротах «Айлендерс»
Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал отсутствие россиянина Семёна Варламова в заявке на первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз».
«Вчера вечером мы должны были принять решение по Варламову, завтра он снова будет тренироваться. У нас есть два способных голкипера. Мы решили сделать то, что правильно, ничем не рисковать и дать ему ещё один день тренировок, чтобы Семён был готов на сто процентов», — приводит слова Барри Тротца журналист Артур Стэйпл в своём «твиттере».
Напомним, место Варламова в воротах занял другой россиянин — Илья Сорокин. Он совершил 39 сэйвов и помог своей команде одержать победу в овертайме со счётом 4:3.
«Боже мой, Илья Сорокин!» Российский вратарь дебютировал в плей-офф НХЛ с яркой победы
Сидни Кросби повторил показатели Александра Овечкина и Бретта Халла, но это не помогло «пингвинам» добыть победу в первом матче серии.
Рекомендуем вам
- 16 мая 2021
-
23:47
-
23:30
-
23:02
-
22:41
-
22:32
-
21:35
-
20:58
-
20:37
-
20:19
-
19:59
-
19:53
-
19:09
-
18:57
-
18:51
-
18:20
-
17:48
-
16:58
-
16:20
-
15:42
-
15:01
-
14:40
-
14:00
-
13:52
-
13:42
-
13:38
-
13:04
-
12:30
-
12:16
-
11:51
-
11:46
-
11:41
-
11:12
-
11:05
-
10:55
-
10:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам