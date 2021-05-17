Флёри в падении сделал потрясающий сейв на Капризове ловушкой за спиной

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся дебютный матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 1:0.

В одном из эпизодов встречи прекрасную возможность отличиться дебютной заброшенной шайбой в первом же матче Кубка Стэнли имел 24-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, однако осуществить задуманный план ему помешал опытный голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри, совершивший фантастический сейв ловушкой за спиной.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.

В игре с «Вегасом» Капризов провёл на площадке 18 минут и 18 секунд, не отметившись результативными действиями и завершив встречу с показателем полезности «0».

Капризов провёл эффектный силовой приём против чеха Носека