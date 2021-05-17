Флёри прокомментировал потрясающий сейв после броска Капризова в матче Кубка Стэнли

36-летний канадский вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри прокомментировал своё фантастическое спасение после броска российского нападающего «Миннесоты Уайлд» (0-1) Кирилла Капризова в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«На самом деле, бросок Капризова я отразил пальцами руки, на которой находился блин, а не ловушкой за спиной», — цитирует Флёри журналист The Athletic Джесси Грэйнджер в «Твиттере».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.

В игре с «Вегасом» Капризов провёл на площадке 18 минут и 18 секунд, не отметившись результативными действиями и завершив встречу с показателем полезности «0».

Марк-Андре Флёри отразил 29 бросков из 30, а его визави из «Миннесоты» Кэм Тальбо отыграл 25-й сухой матч в НХЛ, сумев парировать все 42 броска.