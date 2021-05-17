39 сейвов в матче Кубка Стэнли позволили Сорокину покорить рекорд «Айлендерс» 1985 года

25-летний российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин вписал своё имя в историю «островитян» по итогам первой игры стартового раунда розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2020/2021 с «Питтсбург Пингвинз» (4:3, 1-0).

Как сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», 39 отражённых бросков Сорокина позволили российскому голкиперу обновить рекорд «Айлендерс» по количеству сейвов для дебютанта Кубка Стэнли, который был установлен Келли Хруди в 1985 году.

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Напомним, что в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021 Сорокин провёл 22 встречи, одержав победу в 13 из них. В среднем он пропускал 2,17 шайбы за игру, отражая 91,8% бросков. Российскому вратарю удалось записать на свой счёт три встречи без пропущенных шайб.