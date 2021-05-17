Кучеров отреагировал на первую игру после операции. Он набрал 3 очка в матче с «Флоридой»

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отреагировал на возвращение на лёд после пропуска регулярного сезона НХЛ из-за операции.
«Я этого очень долго ждал», — приводит слова Кучерова журналист Джо Смит в своём «твиттере».
Напомним, в первом матче плей-офф НХЛ «Тампа» обыграла «Флориду» со счётом 5:4. Никита Кучеров в этой встрече забросил две шайбы и отметился результативной передачей. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится 19 мая.
Напомним, что Кучеров не выходил на лёд в прошедшем регулярном сезоне НХЛ в связи с операцией на бедре, перенесённой в декабре 2020 года. В сезоне-2019/2020 «Тампа» выиграла Кубок Стэнли, а россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 (7+27) очка.
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