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Кучеров отреагировал на первую игру после операции. Он набрал 3 очка в матче с «Флоридой»

Кучеров отреагировал на первую игру после операции. Он набрал 3 очка в матче с «Флоридой»
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отреагировал на возвращение на лёд после пропуска регулярного сезона НХЛ из-за операции.

«Я этого очень долго ждал», — приводит слова Кучерова журналист Джо Смит в своём «твиттере».

Напомним, в первом матче плей-офф НХЛ «Тампа» обыграла «Флориду» со счётом 5:4. Никита Кучеров в этой встрече забросил две шайбы и отметился результативной передачей. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится 19 мая.

Напомним, что Кучеров не выходил на лёд в прошедшем регулярном сезоне НХЛ в связи с операцией на бедре, перенесённой в декабре 2020 года. В сезоне-2019/2020 «Тампа» выиграла Кубок Стэнли, а россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 (7+27) очка.

Дубль и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в первом матче плей-офф НХЛ
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