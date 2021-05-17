Видео шикарной голевой передачи Кучерова в первом матче после возвращения в состав «Тампы»
Завершился матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.
В этой встрече произошло яркое возвращение российского нападающего Никиты Кучерова в состав «Тампы». Он забросил две шайбы и отметился шикарной голевой передачей.
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Напомним, что Кучеров не выходил на лёд в прошедшем регулярном сезоне НХЛ в связи с операцией на бедре, перенесённой в декабре 2020 года. В сезоне-2019/2020 «Тампа» выиграла Кубок Стэнли, а россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 (7+27) очка.
«Король вернулся!» Кучеров мощно ворвался в плей-офф НХЛ дублем и гениальной передачей!
Никита пропустил 7 месяцев из-за травмы, но с ходу выдал шикарный матч и помог «Тампе» победить.
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