Купер — о ярком матче с «Флоридой»: вот почему хоккей — это величайший вид спорта в мире

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер ярко прокомментировал победу в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (5:4).
«У меня было лучшее место в зале для наблюдения за двумя исключительными командами, которые принимали участие в этом феноменальном хоккейном матче. Вот почему хоккей — это величайший вид спорта в мире. Мы только что стали свидетелями потрясающего выступления от этих двух команд», — сказал Купер после матча.
За «Тампу» по дублю оформили Брейден Пойнт и российский нападающий Никита Кучеров и ещё один гол в свой актив записал Блейк Коулман. Также на счету Кучерова результативная передача. Российский голкипер Андрей Василевский пропустил четыре гола и сделал 35 сейвов. Защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
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