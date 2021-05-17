Никита Кучеров вышел на седьмое место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян

Завершился матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.
За «Тампу» по дублю оформили Брейден Пойнт и российский нападающий Никита Кучеров и ещё один гол в свой актив записал Блейк Коулман. Также на счету Кучерова результативная передача. После этого матча в активе Никиты стало 98 (37+61) очков в 91 матче плей-офф НХЛ за карьеру. По этому показателю Кучеров вышел на чистое седьмое место в истории лиги среди россиян, обогнав Игоря Ларионова (97 очков).
Лучшим бомбардиром Кубка Стэнли среди российских хоккеистов остаётся Сергей Фёдоров — 176 очков. Далее следуют нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (169), капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (132), Сергей Зубов (117), Павел Дацюк (113) и Алексей Ковалёв (100).
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