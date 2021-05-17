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«Это безумие». Американский журналист — о невероятном сейве Флёри после броска Капризова

«Это безумие». Американский журналист — о невероятном сейве Флёри после броска Капризова
Хоккей / НХЛ 0

Автор Journal Review Бен Готц поделился мнением о сейве голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри в первом матче серии плей-офф с «Миннесотой Уайлд» (0:1 ОТ).

В одном из эпизодов встречи прекрасную возможность отличиться дебютной заброшенной шайбой в первом же матче Кубка Стэнли имел 24-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, однако осуществить задуманный план ему помешал опытный голкипер «Вегаса» Флёри, совершивший фантастический сейв ловушкой за спиной. «Это безумие», — заметил Готц.

Точный бросок шведского форварда «Миннесоты» Йоэля Эрикссона Эка на четвёртой минуте овертайма принёс гостям победу в этом матче и, соответственно, вывел их вперёд в серии. Вторая игра серии «Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» состоится в ночь с 20 на 21 мая, начало – 4:30 мск.

Флёри в падении сделал потрясающий сейв на Капризове ловушкой за спиной
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