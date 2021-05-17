Яруллин: в КХЛ не принято заключать долгие контракты. Большую роль играет наш менталитет

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин объяснил, почему в прошлое межсезонье не удалось заключить долгосрочный контракт с «Ак Барсом».
«В прошлое межсезонье я хотел подписать пятилетний контракт с «Ак Барсом» Мне вообще непонятно, почему в России не принято заключать долгие соглашения. В КХЛ нет хоккеистов, подписывающих договоры на 5, на 10 лет. Это не принято, и я хотел понять, почему так. Возможно, хотел изменить это мышление. Но тогда вмешались и пандемия, и жёсткий потолок зарплат.
В то же время, я согласен, что большую роль в таких вопросах играет менталитет. Наш, российский. В том плане, что игрок подпишет контракт на пять лет, у него деньги в кармане есть, он и расслабится. В этом смысле я могу понять клуб. Но как это выглядит со стороны игрока? Подписывая длинный контракт, он показывает, что он предан клубу, готов на долгий путь с командой. Это две стороны одной медали. Но пока у нас принято вот так, возможно, в дальнейшем что-то изменится», — сказал Яруллин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 17 мая 2021
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