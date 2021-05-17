Яруллин: хочется верить, что «Трактор» — это новая сила на Востоке. Не только на бумаге

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин поделился ожиданиями от первого сезона в составе челябинской команды.

«В «Тракторе» много ребят, с которыми я раньше играл, на каких-то этапах карьеры. Я увидел, что новичков «Трактор» подписывает, в основном, не на один год, а на 2-3 сезона. Это хорошо, потому что мы все понимаем, что конкурентная, сильная команда, идущая за кубком, строится не за один сезон, а как раз за два или три года. Практика КХЛ это доказывает.



Мне понравилась заинтересованность «Трактора» во мне, это было видно по общению. Кроме того, мне для собственного развития интересна работа с Анваром Гатиятулиным. «Трактор» — новая сила на Востоке? Хочется в это верить. И хочется, чтобы такая команда сложилась не только на бумаге, не только на словах. Мы будем стараться доказывать на деле, но всё покажет сезон. Конечно, мы не хотим выиграть регулярку и, например, вылететь в первом раунде. Итоговая цель у всех одна — Кубок Гагарина, и к ней нужно идти в любом случае», — сказал Яруллин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.