Яруллин: «Авангард» взял кубок не на везении. Просто они сейчас лучшая команда, вот и всё

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин поделился мнением о победе «Авангарда» в розыгрыше Кубка Гагарина.
«У «Ак Барса» всегда высокие цели, и у нас была команда, которая спокойно могла бороться за кубок. Но в плей-офф мы проиграли «Авангарду» в седьмой игре, и соперник заслужил эту победу. Они заслужили и Кубок Гагарина. Мы заняли третье место, и бронза — это тоже достойный результат.
Я не сторонник того, чтобы говорить о везении. Да, где-то им повезло, но почему-то же это произошло! Мы где-то больше давили, но и они ведь здорово играли в обороне, ловили шайбы на себя. Нельзя говорить, что «Авангарду» только повезло. У них был момент, и они его забили. Это итог их плодотворной и долгой работы. Да и потом, не сказать же, что с ЦСКА им тоже повезло? Нельзя сказать, что они взяли кубок на везении. Они выиграли, потому что «Авангард» лучшая команда сейчас, вот и всё», — сказал Яруллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.
- 17 мая 2021
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