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Кенневилль: против «Тампы» каждая смена имеет значение. Они могут создать момент из ничего

Кенневилль: против «Тампы» каждая смена имеет значение. Они могут создать момент из ничего
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль подвёл итоги встречи против «Тампы-Бэй Лайтнинг» (4:5, 0-1).

«Игра получилась очень напряжённой. На льду происходило много всего. Сегодня решающим фактором стало их большинство. При игре „пять на пять“ мы смотрелись нормально, но в неравных составах… А потом они забили решающий гол, хотя за мгновения до него мы владели шайбой.

Против этой команды каждая смена имеет огромное значение, потому что соперник может что-то создать из ничего. Мы должны извлечь из этого уроки и стать лучше. Но матч сегодня был очень крутым», — приводит слова Кенневилля официальный сайт НХЛ.

Напомним, в дебютном матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Тампой-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз» после долгого отсутствия на лёд вернулся нападающий «Тампы» Никита Кучеров. В этой встрече россиянин забросил две шайбы и отметился результативной передачей.

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