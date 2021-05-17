«Ванкувер» отыгрался с 1:5, но проиграл «Калгари» в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

По ходу встречи «Калгари» вёл со счётом 5:1, однако в третьем периоде утратил преимущество, пропустив четыре шайбы. Тем не менее команда всё же одержала победу в овертайме.

В составе победителей забивали Джош Ливо, Милан Лучич, Мэттью Ткачук и Эндрю Манджапане (дважды) и Элиас Линдхольм.

За «Ванкувер» забивали Трэвис Хэмонк и Тайлер Грейовак, Джей Ти Миллер и Брок Бёзер (дважды).

Оба клуба по итогам регулярного сезона НХЛ не вышли в плей-офф Кубка Стэнли. «Калгари» занял пятое место Северного дивизиона. «Ванкувер», в свою очередь, финишировал на седьмом месте.