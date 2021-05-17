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«Ванкувер» отыгрался с 1:5, но проиграл «Калгари» в овертайме

«Ванкувер» отыгрался с 1:5, но проиграл «Калгари» в овертайме
Хоккей / НХЛ 0

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

По ходу встречи «Калгари» вёл со счётом 5:1, однако в третьем периоде утратил преимущество, пропустив четыре шайбы. Тем не менее команда всё же одержала победу в овертайме.

В составе победителей забивали Джош Ливо, Милан Лучич, Мэттью Ткачук и Эндрю Манджапане (дважды) и Элиас Линдхольм.

За «Ванкувер» забивали Трэвис Хэмонк и Тайлер Грейовак, Джей Ти Миллер и Брок Бёзер (дважды).

Оба клуба по итогам регулярного сезона НХЛ не вышли в плей-офф Кубка Стэнли. «Калгари» занял пятое место Северного дивизиона. «Ванкувер», в свою очередь, финишировал на седьмом месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 мая 2021, понедельник. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 6
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Ливо – 09:30' (5x5)   0:2 Лучич (Ливо, Стоун) – 25:48' (5x5)   0:3 Ткачук (Линдхольм, Годро) – 27:17' (5x5)   0:4 Манджапане (Дюбе, Баклунд) – 28:05' (5x5)   1:4 Хэмоник (Хьюз) – 33:21' (5x5)   1:5 Манджапане (Мэки, Баклунд) – 34:03' (5x5)   2:5 Грейовак (Миллер, Хьюз) – 42:30' (5x5)   3:5 Бёзер (Хьюз) – 47:47' (5x4)   4:5 Миллер (Веси) – 51:28' (4x5)   5:5 Бёзер (Эдлер, Миллер) – 57:58' (5x5)   5:6 Линдхольм (Вялимяки) – 63:24' (3x3)
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