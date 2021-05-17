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В матче «Флориды» и «Тампы» было установлено уникальное достижение

В матче «Флориды» и «Тампы» было установлено уникальное достижение
Хоккей / НХЛ 0

В стартовом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Тампой-Бэй Лайтнинг», прошедшем в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр», гости одержали победу со счётом 5:4. Встреча отметилась интересным статистическим достижением.

Этот матч стал всего четвёртым в истории плей-офф Кубка Стэнли, в котором произошло четыре смены лидирующей команды по ходу встречи. Три других подобных случая зафиксированы в следующих встречах: «Нью-Йорк Американс» — «Чикаго Блэкхоукс» во второй игре первого раунда в 1936 году (4:5), «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз» во 2-м поединке второго раунда в 1992 году (5:8) и первый матч финала Кубка Стэнли 2018 году между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (4:6).

Второй матч между «Флоридой» и «Тампой» пройдёт 19 мая.

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