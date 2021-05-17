Кучеров: новое бедро — оно и есть новое. Всё по-другому, намного лучше

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился эмоциями после возвращения на лёд в матче с «Флоридой Пантерз» (5:4, 1-0).



«Перед игрой я старался о ней не думать. Не знал, чего ожидать. Так что мне хотелось сразу заявить о себе, провести хорошую первую смену, возможно, хитануть кого-нибудь. Вот и всё, что я пытался сделать. Но новое бедро — оно и есть новое бедро, приятель. Всё по-другому, намного лучше, так что я себя чувствовал по-настоящему хорошо», — приводит слова Кучерова официальная пресс-служба НХЛ.



Кучеров сыграл свой первый матч в этом сезоне. Он пропустил регулярный чемпионат из-за операции на бедре, прошедшей в декабре 2020 года.



Напомним, во встрече с «Флоридой» 27-летний российский хоккеист забросил 2 шайбы, а также отдал одну голевую передачу, став третьей звездой матча.

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