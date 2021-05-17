Житник: сборную России могут усилить Василевский и Малкин. Реальный и идеальный вариант

Бывший российский хоккеист, олимпийский чемпион 1992 года Алексей Житник поделился мнением о раскладах в парах плей-офф и особенностях нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, а также о потенциальном усилении сборной России из НХЛ.



«Для меня «Флорида» — одно из открытий сезона. Они отняли преимущество своего поля у действующего обладателя Кубка Стэнли, своих соседей из «Тампы», играют в атакующий хоккей, без оглядки на оборону. Обычно выскочки в плей-офф надолго не задерживаются, но не удивлюсь, если они пройдут дальше.



В серии «Айлендерс» и «Питтсбург» я ставлю на первых. У «пингвинов» уходящая династия в лице Кросби и Малкина, в длинной серии шансы «Айлендерс» будут повыше.



Что касается «Вашингтона» и «Бостона», то у команды Овечкина серьёзный потенциал, но беспокоит ситуация с Кузнецовым, Самсоновым и травмой чешского вратаря. В плей-офф мелочей не бывает, а это тревожный момент.



Особенность нынешнего плей-офф Кубка Стэнли – в непредсказуемости, какая будет и на чемпионате мира в Латвии. Многое решит командный дух и атмосфера внутри. Я бы ставил на молодые и не достигавшие большого успеха команды. Например, на «Колорадо» или «Флориду», или 4 канадских клуба, кто-то из них тоже способен выстрелить.



Кто может усилить сборную России из НХЛ? Это решать штабу. Я бы осторожно надеялся на это, не каждый рискнёт пересечь океан из-за пандемии, в Европе жёсткие условия по карантину. По срокам в Латвию успеют лишь те, кто быстро вылетит в первом раунде Кубка Стэнли. Но, мне кажется, лёгких серий не будет.



Насколько понимаю, у сборной проблемы с вратарём и линией нападения. Василевский и Малкин выглядят и реальным, и идеальным усилением», — рассказал Житник в интервью для издания Russia-Hockey.

Сборная России прибыла в Ригу и проходит самоизоляцию по регламенту ИИХФ