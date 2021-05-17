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Купер — о Кучерове: он как ребёнок в магазине сладостей, пришедший на полчаса раньше

Купер — о Кучерове: он как ребёнок в магазине сладостей, пришедший на полчаса раньше
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о возвращении в игру российского нападающего клуба Никиты Кучерова.

«Он похож на ребёнка, ожидающего открытия магазина сладостей, который приходит на полчаса раньше и вынужден ждать снаружи. Ему просто не терпелось вернуться в игру», — цитирует Купера издание The Athletic.

Напомним, «Тампа» в первом матче стартового раунда плей-офф Кубка Стэнли одержала победу над «Флоридой» в гостях со счётом 5:4. Кучеров сыграл впервые с начала сезона, после операции на бедре. Он отметился двумя забитыми шайбами и одной результативной передачей. Также 27-летний россиянин стал третьей звездой поединка.

Следующая встреча между «Флоридой» и «Тампой» состоится 19 мая в 3:00 мск.

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