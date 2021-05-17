Стэмкос: Кучеров не зря является одним из лучших в мире. Он постоянно работает над собой

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос рассказал о возвращении Никиты Кучерова к играм.
«Никто не тренируется больше, чем Кучеров. Этот парень всё время находится на льду, работая над улучшением своей игры. Не зря он является одним из лучших хоккеистов в мире. Здесь есть прямая взаимосвязь.
Когда я увидел его сегодня утром, он был просто спокоен, улыбался и смеялся – тот же старый Куч», — приводит слова Стэмкоса The Athletic.
Напомним, стартовая встреча первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Тампой» завершилась победой «Лайтнинг» со счётом 5:4. Кучеров сыграл впервые в сезоне после операции на бедре, забросив две шайбы и отдав голевую передачу, также став третьей звездой встречи.
После этого матча на счету Никиты стало 98 (37+61) очков в 91 матче плей-офф НХЛ за карьеру. По этому показателю Кучеров вышел на чистое седьмое место в истории лиги среди россиян, обогнав Игоря Ларионова (97 очков).
- 17 мая 2021
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