Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стэмкос: Кучеров не зря является одним из лучших в мире. Он постоянно работает над собой

Стэмкос: Кучеров не зря является одним из лучших в мире. Он постоянно работает над собой
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос рассказал о возвращении Никиты Кучерова к играм.

«Никто не тренируется больше, чем Кучеров. Этот парень всё время находится на льду, работая над улучшением своей игры. Не зря он является одним из лучших хоккеистов в мире. Здесь есть прямая взаимосвязь.

Когда я увидел его сегодня утром, он был просто спокоен, улыбался и смеялся – тот же старый Куч», — приводит слова Стэмкоса The Athletic.

Напомним, стартовая встреча первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Тампой» завершилась победой «Лайтнинг» со счётом 5:4. Кучеров сыграл впервые в сезоне после операции на бедре, забросив две шайбы и отдав голевую передачу, также став третьей звездой встречи.

После этого матча на счету Никиты стало 98 (37+61) очков в 91 матче плей-офф НХЛ за карьеру. По этому показателю Кучеров вышел на чистое седьмое место в истории лиги среди россиян, обогнав Игоря Ларионова (97 очков).

Купер — о Кучерове: он как ребёнок в магазине сладостей, пришедший на полчаса раньше
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021