Вице-президент и главный арбитр КХЛ Анисимов подвёл итоги сезона-2020/2021

Вице-президент и главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов подвел итоги сезона-2020/2021.



«В первую очередь хотелось бы поблагодарить всех тех, кто был связан с работой арбитров в сезоне-2020/2021. Это был тяжелейший чемпионат, особенно для ребят, которым приходилось передвигаться по 14 часов на машинах, затем переходить границу в дождь и снег. Большое спасибо всем за работу и терпение. Давление же есть и будет, нужно правильно к этому относиться и стараться сделать свою работу лучше.



Что касается рейтинга судей, то как мы и говорили раньше — инспекторы матчей не выставляют оценки арбитрам, они указывают на моменты, над которыми нужно им работать и улучшать. У нас есть сквозной рейтинг по всем лигам, в соответствии с ним происходит переход из одной лиги в другую. На основе рейтинга по итогам регулярного чемпионата формируется список арбитров, которые будут работать на матчах плей-офф. В целом мы видим, что данная система мотивирует арбитров, они понимают, что от качества их работы зависит их контракт.



Мы каждый год повышаем качество картинки, получаемой от системы «видеогол» и нам было необходимо, чтобы специалисты комнаты видеопросмотров могли до мельчайших подробностей рассматривать спорные эпизоды. Порой судьбу команд решают миллиметры, поэтому нам необходимо исключить возможность малейшей ошибки. Мы благодарны ФХР за возможность модернизации нашей «военной комнаты».



Мы видим изменения касающиеся видеопросмотров – теперь тратится гораздо меньше времени на окончательное решение, которое принимает комната, а не арбитры на льду.



21 мая в Риге стартует очередной чемпионат мира, на котором будут работать семь арбитров КХЛ. Нам приятно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) высоко оценивает нашу работу», — рассказал Анисимов в интервью официальному сайту КХЛ.