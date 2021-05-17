Два хоккеиста «Ванкувера» и «Калгари» устроили драку во втором периоде встречи

Два молодых хоккеиста устроили драку во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флеймс» (5:6, ОТ).



В седьмой минуте второго периода 22-летний нападающий «Кэнакс» Джона Гаджович и 24-летний защитник «Калгари» Конно Макей сошлись в кулачном поединке. Ни один из хоккеистов не пострадал, драку разняли судьи встречи.



Отметим, что для игрока Гаджовича этот матч стал дебютным в НХЛ. Макей проводил четвёртую игру за «Флеймс» в этом сезоне. Оба хоккеиста получили удаления: по 2 минуты за толчок на борт, 5 – за драку. Также Гаджович получил 10-минутный штраф как зачинщик драки.

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Напомним, по ходу встречи «Калгари» вёл со счётом 5:1, однако в третьем периоде потерял преимущество, пропустив четыре шайбы. Тем не менее, команда одержала победу в овертайме.