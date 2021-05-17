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Опубликован состав сборной Латвии на чемпионат мира – 2021

ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Опубликован состав сборной Латвии на чемпионат мира – 2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Сборная Латвии объявила состав на предстоящий чемпионат мира — 2021, который пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня, сообщает официальный сайт сборной Латвии.

Главный тренер Боб Хартли внёс в список следующих игроков:

Вратари: Кивлениекс, Калныньш, Пунненовс.

Защитники: Рубинс, Якс, Сотниекс, Зиле, Скворцовс, Цибульскис, Балинскис, Кулда, Фрейбергс.

Нападающие: Даугавиньш, Дарзиньш, Индрашис, Джериньш, Робертс Букартс, Рихардс Букартс, Дзиеркалс, Карсумс, Аболс, Кениньш, Редлихс, Бичевскис, Маренис, Батня, Крастенбергс, Мейя.

Напомним, сборная Латвии на групповом этапе сыграет с командами Канады, США, Финляндии, Германии, Италии, Норвегии и Казахстана.

Ранее стали известны подробности ковид-протокола: если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус.

После этого он сможет приступить к тренировкам и в течение трёх дней также ежедневно сдавать тесты. И только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, он будет допущен к играм.

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