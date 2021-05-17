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На 77-м году ушёл из жизни многолетний капитан «Торпедо» Александр Федотов

На 77-м году ушёл из жизни многолетний капитан «Торпедо» Александр Федотов
Хоккей / КХЛ 0

На 77-году ушёл из жизни прославленный ветеран и многолетний капитан команды «Торпедо», мастер спорта, заслуженный тренер СССР, арбитр международной категории, победитель Всемирной Зимней Универсиады 1972 года Александр Николаевич Федотов.

«Александр Николаевич — лучший хоккеист Чемпионата СССР сезона 1969-1970 годов и обладатель множества рекордов нашего клуба. Проведя за „Торпедо“ 488 матчей и забросив 215 шайб, он установил рекорд как по количеству голов за один сезон (65 — в сезоне 1968-1969), так и по количеству заброшенных шайб в одном матче (7 шайб в ворота пензенского „Дизелиста“).

По окончании игровой карьеры Александр Николаевич трудился на благо нижегородского хоккея, работая руководителем детской школы „Торпедо“ и тренером заволжского „Мотора“. Среди его воспитанников известные игроки — Михаил Варнаков, Дмитрий Космачёв, Яков Рылов.

Также ветеран нижегородской команды провёл множество матчей в качестве арбитра. Он судил матчи чемпионатов СССР, чемпионаты мира и Европы. В последние годы продолжал работать в составе судейских бригад на матчах команд системы „Торпедо“.

Хоккейный клуб „Торпедо“ выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Александра Николаевича. Прощание с легендарным игроком горьковской команды состоится во Дворце спорта имени В.Коноваленко. О дате и времени мы сообщим дополнительно», — говорится в официальном заявлении на сайте «Торпедо».

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