Канарейкин — о возращении Кучерова: мастер вернулся. Он и Стэмкос — два лидера «Тампы»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился своим мнением о возвращении в строй нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
«Наверное, надо сказать одно: «С возвращением!». Тем более, оно было подкреплено такими действиями. Мастер вернулся. Кучеров и Стэмкос — два лидера, когда они в полном порядке, то это очень сильная связка, и индивидуально потрясающие игроки. Большинство, точка эта работает: отдайте пас, вложите в клюшку, остальное я сделаю. Всё доведено до автоматизма. Видно, что партнёры чувствуют друг друга, знают, кто и где находится. А самое главное — от этих действий получаешь наслаждение", — сказал Канарейкин в беседе корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.
Напомним, Кучеров сегодня ночью провёл первый поединок после возвращения в строй. «Тампа» обыграла «Флориду» в стартовом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли со счётом 5:4. На счету Кучерова две заброшенные шайбы и голевая передача.
- 17 мая 2021
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