Канарейкин — о возращении Кучерова: мастер вернулся. Он и Стэмкос — два лидера «Тампы»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился своим мнением о возвращении в строй нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.



«Наверное, надо сказать одно: «С возвращением!». Тем более, оно было подкреплено такими действиями. Мастер вернулся. Кучеров и Стэмкос — два лидера, когда они в полном порядке, то это очень сильная связка, и индивидуально потрясающие игроки. Большинство, точка эта работает: отдайте пас, вложите в клюшку, остальное я сделаю. Всё доведено до автоматизма. Видно, что партнёры чувствуют друг друга, знают, кто и где находится. А самое главное — от этих действий получаешь наслаждение", — сказал Канарейкин в беседе корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.



Напомним, Кучеров сегодня ночью провёл первый поединок после возвращения в строй. «Тампа» обыграла «Флориду» в стартовом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли со счётом 5:4. На счету Кучерова две заброшенные шайбы и голевая передача.

Стэмкос: Кучеров не зря является одним из лучших в мире. Он постоянно работает над собой