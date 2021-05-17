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Бадюков: вкатился Кучеров очень здорово. Он сможет добавить ещё в ходе плей-офф

Бадюков: вкатился Кучеров очень здорово. Он сможет добавить ещё в ходе плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков поделился своими впечатлениями от возвращения на лёд Никиты Кучерова.

«Великолепная игра! Что касается Кучерова, думаю, никто не сомневался, что Никита вернётся в таком состоянии. Я бы отметил и партнёров, которые прекрасно знают, где находится Кучеров, знают его сильные стороны. Он со своей точки и забросил эти шайбы. Конечно, вкатился Кучеров очень здорово.

Если будет нужно, конечно, Кучеров сможет ещё добавить в ходе плей-офф. Играет по темпу, не выпадает, ведёт силовую борьбу. Надо держаться на том же уровне, с той же планкой, которую он задал. Главное, чтобы не было рецидива травмы», — сказал Бадюков в беседе корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.

Кучеров провёл первую игру в сезоне-2020/2021 после операции на бедре. В поединке «Тампы» и «Флориды» 27-летний нападающий забросил 2 шайбы и отдал результативный пас. Также Кучеров вышел на седьмое место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян.

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